2024-12-08 13:35:02 - المصدر: واع

الأنبار – واع

أكد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الأحد، تعزيز الحدود بقطعات من الجيش والحشد الشعبي، فيما أشار إلى وضع خط صد ثانياً على خط الحدود.

وقال الشمري في كلمة له خلال مؤتمر صحفي ، حضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): "زرنا اليوم مديرية شرطة المنطقة الغربية التي استحدثت مؤخرا وهي مديرية مهمة وتسيطر على المنطقة الغربية في محافظة الانبار والتي ترتبط بها اقسام حديثة وعنة وراوة والقائم والرمانة".

وأضاف: "استحدثنا قواطع لمديريات النجدة وحماية المنشآت وباقي الاقسام"، مشيراً إلى ان "هناك تعاون وتنسيق عالي ودعم واسناد من قبل الحكومة المحلية لهذه المديرية".

وتابع: "ناقشنا الجهد الاستخباري في هذه المناطق وخاصة الصحراوية منها في محيط المدن والتهديدات المحتملة وغيرها ، كما بحثنا مكافحة المخدرات مع المحافظ والحاضرين"، مؤكداً "دعم وتأمين كافة الاحتياجات لقيادات الشرطة الموجودة من عناصر بشرية واسلحة وغيرها، فضلاً عن دعم الجهد الاستخباري في هذه المنطقة المهمة".

وحول الاوضاع الامنية على الحدود العراقية السورية، اكد الشمري أن "الشريط الحدودي مؤمن بشكل كامل من قبل قيادة قوات الحدود وهناك منظومة موانع ممتازة اضافة الى المسك ومنظومة المراقبة"، لافتا الى ان "الحدود تم تعزيزها بقطعات اضافية من الجيش والحشد والتي مسكت خط دفاعي ثاني".

وذكر أن "هناك متابعة مستمرة من قبل القائد العام للقوات المسلحة لكل أمن الحدود وبالذات الشريط الحدودي مع سوريا"، موضحا انه "تم اتخاذ اجراءات على الحدود".