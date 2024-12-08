اليوم.. الكرخ يستقبل غاز الشمال في دوري سلة المحترفين

2024-12-08 13:40:02 - المصدر: واع

بغداد - واعتقام في تمتم الساعة الخامسة، من مساء اليوم الأحد، مباراة واحدة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري محترفي كرة السلة.إذ يستضيف فريق الكرخ، صاحب المركز الثالث في ملعبه، غاز الشمال، الرابع في مباراة تحمل أهمية كبيرة للكناري من الناحية التحضيرية والاستعداد الخاص بما يسهم في تحقيق الانتصار نظراً لما يمتلكه الفريق البغدادي من عناصر محلية متميزة إلى جانب اللاعبين المحترفين الذين قدموا مستويات جيدة خلال الجولات السابقة.وتسبق هذه المواجهة، مباراة أخرى تجمع الكرخ وغاز الشمال ضمن منافسات دوري الناشئين المصاحب .



