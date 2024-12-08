2024-12-08 13:40:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - دمشق

رجح مصدر إيراني مطلع، اليوم الأحد (8 كانون الأول 2024)، أن يكون الرئيس السوري بشار الأسد قد لقي مصرعه جراء غارة إسرائيلية استهدفت الطائرة التي كانت تقله من العاصمة دمشق باتجاه مسار آخر.

وقال المصدر في حديثه لـ"بغداد اليوم"، إن "المعلومات التي تلقيناها من الروس أن هناك طائرات إسرائيلية كانت تحوم فوق العاصمة السورية دمشق ومناطق أخرى أثناء إقلاع طائرة الرئيس بشار الأسد من مطار دمشق الدولي".

ووفق المصدر الإيراني فإن "ما تأكد لنا حتى الآن يبدو أن بشار الأسد لقي مصرعه جراء حادثة سقوط طائرته بعد إصابته من قبل الطيران الصهيوني".

بدوره قال هاكان فيدان وزير الخارجية التركي في تصريحات صحفية من الدوحة، إنه "لا علم لنا بحالة بشار الأسد لكنه على الأرجح خارج سوريا، فيما أفادت صحيفة واشنطن بوست، أنه من المرجح أن تكون طائرة الأسد قد تحطمت الليلة الماضية واختفى الأسد.