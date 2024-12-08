رئيس الجمهورية لوزير البيئة: أهمية معالجة ظاهرة الانبعاثات الغازية والحد من انتشاره

2024-12-08 13:40:08 - المصدر: الفرات نيوز

رئيس الجمهورية يؤكد أهمية معالجة ظاهرة الانبعاثات الغازية والحد من انتشارها

استقبل فخامة رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأحد 8 كانون الأول 2024 في قصر بغداد، وزير البيئة الدكتور هه لو العسكري.

وفي مستهل اللقاء هنأ فخامة رئيس الجمهورية السيد الوزير بمناسبة تسنمه منصبه وزيرا للبيئة، متمنيا له التوفيق والنجاح في أداء مهامه وبما يخدم العراق وشعبه.

كما جرت مناقشة خطط وزارة البيئة واستراتيجياتها الرامية لحماية وتحسين الواقع البيئي في البلاد، حيث أشار السيد الرئيس إلى ضرورة مواصلة الجهود لمواجهة ظاهرة التغير المناخي وتبعاته السلبية على الحياة مستقبلا.

وأكد السيد الرئيس أهمية معالجة ظاهرة الانبعاثات الغازية والعمل على الحد من انتشارها، مشيراً إلى وجوب استمرار التعاون والتنسيق بين الوزارة وأمانة بغداد وباقي الجهات ذات العلاقة لمتابعة ورصد جميع أنواع الأنشطة المخالفة الموجودة في الماء والتربة والهواء، والتي تسبب الضرر للواقع البيئي.

من جانبه، قدّم السيد العسكري شرحا عن أهداف وزارة البيئة في مكافحة التلوث، وخطط مواجهة التغيرات المناخية وبما يحقق بيئة صحية في البلاد.

الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية