من المسؤول عن التأخير؟.. مصدر: إيرادات كردستان غير النفطية تسد عجز الرواتب

2024-12-08 13:45:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - كردستان

كشف مصدر مطلع، اليوم الاحد (8 كانون الأول 2024)، عن حجم الإيرادات الشهرية غير النفطية لإقليم كردستان من عائدات الضرائب والمنافذ الحدودية.

وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه " بحسب المعلومات فإن الواردات غير النفطية تصل شهريا الى حوالي 350 مليار دينار، وتستطيع من خلالها حكومة الإقليم من سد عجز تمويل رواتب الموظفين بالاعتماد على تلك الإيرادات".

وأضاف أن "الإقليم لم يسلم الإيرادات الداخلية منذ 6 أشهر، وهذا مخالف لقانون الموازنة، الذي نص على تسليم 50% من الإيرادات الداخلية للحكومة الاتحادية، لغرض الاستمرار بتمويل رواتب الموظفين كاملة".

وكان النائب الكردي السابق غالب محمد، علق الجمعة (6 كانون الأول 2024)، حول أسباب عودة أزمة رواتب الموظفين في الإقليم وتكرارها بشكل شهري دون حلول.

وقال محمد في حديث لـ"بغداد اليوم" إنه "منذ 5 سنوات نطالب الحكومة الاتحادية بصرف رواتب الموظفين عن طريق البنوك الاتحادية، وفتح المزيد من تلك البنوك داخل الإقليم".

وأضاف أنه "بعد قرار المحكمة الاتحادية بصلاحية إعطاء رواتب الموظفين بشكل مباشر من بغداد، وتوطينها على وزارة المالية الاتحادية، لكنه حتى الآن لا توجد أي عمليات للتوطين".

وأشار محمد إلى أن "حكومة الإقليم هي من أصرت على مشروع حسابي، وهو مشروع غير قانوني، ويخالف قرار المحكمة الاتحادية، وبالتالي لا حل إلا بترك المجاملات وتوطين الرواتب على البنوك الاتحادية حصرا، وتدخل بغداد لتوطين الرواتب وتنفيذ القرار القضائي، لآن هذه الأزمة لن تحل إطلاقا".