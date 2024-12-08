2024-12-08 14:09:04 - المصدر: ايشان

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين في سوريا، اليوم، أن بعثاتها الدبلوماسية ستواصل دورها في خدمة المواطنين السوريين في الداخل والخارج. وقالت الوزارة في بيان: “تكتب اليوم صفحة جديدة في تاريخ سورية، لتدشن عهدا وميثاقا وطنيا يجمع كلمة السوريين، يوحدهم ولا يفرقهم، من أجل بناء وطن واحد يسوده العدل والمساواة ويتمتع فيه الجميع بكافة الحقوق والواجبات، […]

ظهرت المقالة الخارجية السورية تعلن استمرار عمل بعثاتها الدبلوماسية في الخارج أولاً على ايشان.



