2024-12-08 14:25:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افادت المديرية العامة لشؤون المخدرات، يوم الأحد، أن قواتها القت القبض على 19 متهما بالاتجار بالمخدرات، وضبطت بحوزتهم 90 كيلو غراما من مختلف المواد المخدرة وعدد من المبارز الجرمية في محافظات صلاح الدين وكركوك والديوانية .

وذكرت المديرية في بيان اليوم، انه بعد اشتباكات ومطاردات بمتابعة ميدانية مستمرة تم القبض على (3) متاجرين بالمخدرات في من قبل مديرية شؤون مخدرات صلاح الدين في محافظة بغداد بعد نصب كمين محكم لهم لمدة ثلاثة أيام تم ضبط بحوزتهم (79) كيلو غرام من مادة الترامادول المخدرة .

وفي ذات السياق تم القبض على (9) متاجرين بالمخدرات من قبل مديرية شؤون مخدرات كركوك في محافظة كركوك بالجرم المشهود متلبسين بحيازة (3) كيلو غرامات من مادة الكريستال المخدرة .

وفي محافظة البصرة تم ضبط (7) كيلو غرامات من مادة الترامادول المخدرة من قبل مديرية شؤون مخدرات البصرة، وإلقاء القبض على (6) متهمين بضمنهم امرأتان أجنبيتا الجنسية .

أما في محافظة الديوانية تم ضبط كيلو غرام واحد من المواد المخدرة من قبل مديرية شؤون مخدرات الديوانية وإلقاء القبض على المتاجر بها .