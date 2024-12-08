مراسلنا : بدء ترحيل الشاحنات السورية العالقة في منفذ القائم الى سوريا

2024-12-08 14:40:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

أكد مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد، بدء ترحيل الشاحنات السورية العالقة في منفذ القائم الحدودي الى سوريا.

وقال مراسلنا إنه "تم بدء ترحيل الشاحنات السورية العالقة في منفذ القائم الحدودي الى سوريا".

وأضاف أن "معبر القائم الحدودي مغلق بشكل كامل والحدود العراقية مؤمنة ولا يسمح بالدخول والخروج من هذا المعبر"، مبيناً أنه "في الجانب السوري لا توجد أي قوات من المعارضة المسلحة أو ما تبقى من قوات النظام السوري".

وتابع أن "هناك تحصينات أمنية في الشريط الحدودي بالجانب العراقي، كما تم نشر عدد من الكاميرات الحرارية التي تهدف لتعزيز الحدود وتأمينها وأصبحت الحدود مؤمنة بشكل كامل".