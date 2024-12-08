انخفاض طفيف بأسعار الدولار في أسواق بغداد

2024-12-08 14:50:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

سجلت أسعار صرف الدولار، اليوم الاحد (8 كانون الأول 2024)، انخفاضا طفيفا أمام الدينار في بغداد.

وقال مراسل "بغداد اليوم"، إن سعر صرف الدولار الأمريكي في البورصة الرئيسية بالعاصمة سجل 151.500 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار.

وأضاف، أن سعر بيع الدولار في الصيرفات سجل 152,500 دينار عراقي، بينما سجل سعر الشراء 150,500 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار أمريكي.

وسجل سعر صرف الدولار الأمريكي في البورصة الرئيسية بالعاصمة، مساء امس السبت، 152.000 دينارا عراقيا مقابل كل 100 دولار.



