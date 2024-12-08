الاعرجي ومساعدة وزير الخارجية الأمريكي يؤكدان دعم جهود التهدئة في المنطقة

2024-12-08 15:00:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

أكد مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي ومساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون العراق وإيران، فكتوريا تيلر، اليوم الأحد، دعم جهود التهدئة في المنطقة وتعزيز استقرارها.

وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، التقى اليوم في الدوحة، مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون العراق وإيران، فكتوريا تيلر، على هامش أعمال منتدى الدوحة المنعقد في دولة قطر للفترة من 7-8 من كانون الأول الحالي".

وأضاف، أنه "جرى خلال اللقاء استعراض آخر التطورات في المنطقة والتأكيد على دعم جهود التهدئة في المنطقة، فضلاً عن بحث استمرار التعاون بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية في مجال مكافحة الإرهاب وتعزيز استقرار المنطقة والعالم".