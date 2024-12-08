المشهداني يوافق على تشكيل لجنة تحقيقية بحق وزير الكهرباء.. وثيقة

2024-12-08 15:00:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلن عضو مجلس النواب باسم نغيمش الغريباوي، اليوم الأحد (8 كانون الأول 2024)، موافقة رئيس مجلس النواب محمود المشهداني على تشكيل لجنة تحقيقية بحق وزير الكهرباء جراء تدهور المنظومة وسوء التوزيع.

وحصلت "بغداد اليوم"، على وثيقة صادرة من مكتب الغريباوي تضمنت طلبا للنائب عن تشكيل لجنة بحق وزير الكهرباء بسبب سوء التوزيع وعدم العدالة في توزيع حصص الكهرباء من قبل وزارة الكهرباء وساعات القطع الطويلة في محافظة واسط وبعض المحافظات والتي أصبحت تعيق ممارسة النشاطات في الحياة اليومية بمختلف القطاعات منها الصحة والزراعة والخدمات العامة".

وأضاف الغريباوي، أننا" نجد أن هنالك محافظات اخرى تحصل على حصص الكهرباء أعلى بكثير وهذا يؤشر لدينا الى احتمالية وجود تدخلات او محاباة تؤدي الى تفضيل واستثناء محافظات على حساب محافظات اخرى مما يثير التساؤلات حول ماهية معايير التوزيع والية اتخاذ القرار من قبل وزارة الكهرباء".

وأشار الى ضرورة" الموافقة على تشكيل لجنة رقابية من مجلس النواب للتحقيق في سياسات توزيع حصص الكهرباء بين المحافظات والزام وزارة الكهرباء باعتماد الية شفافة بالتوزيع واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المتسببين بذلك.



