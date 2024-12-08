العراق يعزز قواته على الحدود مع سوريا ويؤكد تأمينها "بالكامل"

2024-12-08 15:00:04 - المصدر: كونا

بغداد - 8 - 12 (كونا) -- أعلن العراق اليوم الأحد تعزيز قواته على الحدود مع سوريا مؤكدا أنها "مؤمنة بالكامل" وأن الوضع فيها "تحت السيطرة".ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول قوله إن القطعات العسكرية هناك عززت بقوات إضافية للتدخل في حال الحاجة إلى ذلك مضيفا أن خط الحدود "محصن بشكل كبير" وهو مدعوم بالكاميرات الحرارية والأجهزة الفنية.بدوره ذكر قائد قوات الحدود العراقية للمنطقة الثانية اللواء الركن خير الله عيسى أن الحدود مع سوريا محصنة بأربعة موانع في حين أن القوة هناك مكونة من أربعة ألوية وستة أفواج احتياط ممتدة على طول الحدود وفوج مشاة احتياط مع قوات داعمة في العمق.ويأتي ذلك في ظل التطورات التي تشهدها سوريا حيث أعلنت فصائل مسلحة في وقت مبكر من اليوم سيطرتها على مدينة (حمص) الاستراتيجية قبل أن تبدأ دخول العاصمة (دمشق) والسيطرة عليها. (النهاية) ع ح ه / ض ح