بسقوط سوريا المنطقة ستدخل العصر الأمريكي – الإسرائيلي
2024-12-08 15:00:05 - المصدر: راي اليوم
راسم عبيدات
وكأن العرب يستمرؤون الذل والمهانة،ويقدسون التبعية والذيلية،ولا يجدون بأنفسهم قادة قادرين على حكم انفسهم بانفسهم والدفاع عن مصالحهم خارج ان يكون هناك وصي عليهم من الخارج،ولذلك من يتحمل مسؤولية سقوط دمشق ،هم ذاتهم من لم يدافعوا عن بغداد ولم يحموها ،وأيضاً من جلبوا ” الناتو” من أجل احتلال ليبيا والسيطرة على نفطها وغازها،ولا ننسى من ساهموا في تقسيم السودان وتفتيته.
الحرب التي شنت على قطاع غزة،شنتها امريكا صاحبة فكرة هذه الحرب تحت ما يسمى بالأمن القومي الأمريكي،وبأنها ستعمل على تغير خرائط المنطقة واعادة رسمها من جديد ،لخلق شرق أوسط جديد ،شرق أوسط جديد لا وجود فيه لأي قوة سواء دولة او حركة او حزب يقولون بنهج وخيار وثقافة المقاومة،أو يرفض التطبيع مع اسرائيل وأن لا تكون جزء من جغرافيتها ،ولذلك كانت هذه الحرب ،والتي شهدنا ونشهد فيها “توحش” و”تغول” وغير مسبوقين من حيث القتل والإبادة الجماعية والتدمير،والذي كان يجري في ظل تواطؤ دولي غير مسبوق وصمت عربي واسلامي،ان لم يكن تواطؤ ومشاركة عربية فيها.… [+]