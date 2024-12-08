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تحديد مواعيد امتحانات نصف السنة والنهائية للمراحل الدراسية كافة

تحديد مواعيد امتحانات نصف السنة والنهائية للمراحل الدراسية كافة
تحديد مواعيد امتحانات نصف السنة والنهائية للمراحل الدراسية كافة
2024-12-08 15:09:11 - المصدر: عراق اوبزيرفر

تحديد مواعيد امتحانات نصف السنة والنهائية للمراحل الدراسية كافة المراحل الابتدائية ◾️الاول الابتدائي ◾️الثاني الابتدائي ◾️الثالث الابتدائي ◾️الرابع الابتدائي ◾️الخامس الابتدائي : تبدأ امتحانات نهاية السنة اعتباراً من يوم السبت الموافق ٣ / ٥ / ٢٠٢٥ وتنتهي يوم الخميس الموافق ٨ /٥ / ٢٠٢٥ ▫️المرحلة الثانوية ◾️الاول متوسط ◾️الثاني متوسط ◾️الرابع الاعدادي ◾️الخامس الاعدادي تبدأ …

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تحديد مواعيد امتحانات نصف السنة والنهائية للمراحل الدراسية كافة

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