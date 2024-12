2024-12-08 15:09:11 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر شهدت اسعار الدولار ارتفاعا مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 151500 دينار مقابل كل 100 دولار. وسجلت اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد 152500 دينار، بينما بلغ سعر الشراء 150500 دينار لكل 100 دولار.

