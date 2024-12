2024-12-08 15:09:11 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر بغداد ـ واع أكد رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، العمل على سد نقص الأجهزة الطبية وتوفيرها وفق الإمكانيات المتاحة. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان تلقته “عراق اوبزيرفر”، أن “السوداني، أجرى زيارة إلى وزارة الصحة، ترأس خلالها اجتماعاً ضمّ مديري الصحة في المحافظات التي لديها مستشفيات للتشغيل المشترك، ومديري …

The post السوداني يؤكد دعم الحكومة لمشروع التشغيل المشترك للمستشفيات first appeared on Observer Iraq.