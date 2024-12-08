2024-12-08 15:10:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت المديرية العامة لشؤون المخدرات، اليوم الاحد (8 كانون الأول 2024)، القبض على (19) متاجر بالمخدرات في ثلاث محافظات.

وذكرت المديرية في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أنه "ضمن سلسلة الواجبات الامنية النوعية التي تقوم بها وبعد اشتباكات ومطاردات بمتابعة ميدانية مستمرة تم القبض على (3) متاجرين بالمخدرات في من قبل مديرية شؤون مخدرات صلاح الدين في محافظة بغداد بعد نصب كمين محكم لمدة ثلاثة ايام"، مبينة انه "تم ضبط بحوزتهم (79) كيلو غرام من مادة الترامادول المخدرة".

واضافت انه "وفي ذات السياق تم القبض على (9) متاجرين بالمخدرات من قبل مديرية شؤون مخدرات كركوك في المحافظة بالجرم المشهود متلبسين بحيازة (3) كيلو غرام من مادة الكريستال المخدرة".

وأشارت الى انه "وفي محافظة البصرة تم ضبط (7) كيلو غرام من مادة الترامادول المخدرة من قبل مديرية شؤون مخدرات البصرة وإلقاء القبض على (6) متهمين بضمنهم امرأتين أجنبيتين الجنسية"، مبينا انه "وفي محافظة الديوانية تم ضبط (1) كيلو غرام من المواد المخدرة من قبل مديرية شؤون مخدرات الديوانية وإلقاء القبض على المتاجر بها".