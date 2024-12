2024-12-08 15:10:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/ بغداديبدأ رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم الأحد زيارة تستمر عدة أيام لمنطقة الخليج، هي الأولى منذ توليه منصبه، سعيا لتعزيز العلاقات الاقتصادية والدفاعية مع الإمارات والسعودية. وذكرت الحكومة البريطانية في بيان أمس السبت إنه سيسعى لتعزيز الاستثمار وتعميق الشراكات الدفاعية والأمنية، ووصفت البلدين بأنهما "من أهم شركاء المملكة المتحدة في العصر الحديث". ومن […]

The post ستارمر يبدأ أول زيارة للخليج لتعزيز العلاقات الاقتصادية appeared first on جريدة المدى.