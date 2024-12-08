2024-12-08 15:27:04 - المصدر: ايشان

أفادت قوات سوريا الديمقراطية “قسد”، اليوم الأحد، بأنها تخوض اشتباكات عنيفة مع عناصر الفصائل المسلحة المعارضة على مداخل مدينة “منبج” شمالي سوريا. وذكرت مصادر ميدانية أن المعارضة تمكنت من السيطرة على سجن “منبج” الذي تديره قوات سوريا الديمقراطية “قسد”، وإخلاء سبيل السجناء من داخل السجن. وبالتزامن مع ذلك، قال مصدر أمني تركي، اليوم الأحد، […]

ظهرت المقالة اشتباكات عنيفة بين قوات سوريا الديمقراطية والمعارضة في مدينة منبج أولاً على ايشان.



