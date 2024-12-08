2024-12-08 15:27:04 - المصدر: ايشان

نقلت وكالة رويترز عن مصادر أمنية إقليمية، اليوم الأحد، أن طائرات يُعتقد أنها إسرائيلية تستهدف قاعدة خلخلة الجوية في جنوب سوريا. وأفادت مصادر سورية، اليوم الأحد، بسماع دوي انفجارات قوية ناجمة عن ضربات جوية مجهولة على محيط مطار المزة العسكري في دمشق. وقالت صحيفة “الوطن” السورية إن دوي انفجار قوي سُمع في منطقة “المزة” […]

ظهرت المقالة طائرات تقصف قاعدة جوية جنوب سوريا و”رويترز” تُرجح: إنها إسرائيلية أولاً على ايشان.



