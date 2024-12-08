شرطة الأنبار: إعداد خطة شاملة للقطعات الاحتياطية

2024-12-08 16:15:02 - المصدر: واع

الأنبار- واع ـ أحمد الدليمي

أكدت قيادة شرطة الأنبار، اليوم الأحد، أن الوضع الأمني في الأنبار مستقر وخالٍ من أي خروقات، فيما أشارت الى إعداد خطة شاملة للقطعات الاحتياطية.

وقال قائد شرطة الأنبار، العميد عادل حامد رشيد، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الوضع الأمني ضمن قواطع مسؤولية المحافظة، مستقر وجيد جداً، ولا توجد أي خروقات أمنية حتى الآن".

وأوضح، أن "القوات الأمنية نفذت واجباتها بكفاءة عالية"، مشيراً إلى أن "مراكز الشرطة وأقسامها تؤدي مهامها بالشكل المطلوب، بالإضافة إلى انتشار أفواج الطوارئ ضمن قواطع المسؤولية".

وأضاف، أنه، "بناءً على توجيهات وزير الداخلية، تم إعداد خطة شاملة للقطعات الاحتياطية التابعة لقيادة شرطة الأنبار، وتشمل عدة أفواج من الشرطة الاتحادية، الفوج التكتيكي، وفوج سوات".

وأكد، أن "المتابعة مستمرة على مدار الساعة، مع الإشادة بالتعاون الكبير من قبل المواطنين، من خلال تقديم معلومات استخبارية تسهم في الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه".