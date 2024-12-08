الخارجية الايرانية: موقفنا ثابت في احترام وحدة الأراضي السورية وسيادتها

2024-12-08 16:15:09 - المصدر: الفرات نيوز

بيان وزارة الخارجية الإيرانية حول تطورات سوريا:

? تؤكد وزارة الخارجية الإيرانية، في ظل التطورات الأخيرة في سوريا، على الموقف المبدئي لإيران الداعم لاحترام وحدة الأراضي السورية وسيادتها الوطنية، مع التشديد على أن تقرير مصير سوريا ومستقبلها هو حق حصري لشعبها، دون أي تدخل خارجي أو فرض إرادات مدمرة.

? إن تحقيق هذا الهدف يتطلب الإسراع بإنهاء النزاعات العسكرية، ومنع الأعمال الإرهابية، وإطلاق حوار وطني شامل بمشاركة جميع مكونات المجتمع السوري بهدف تشكيل حكومة شاملة تمثل كافة أبناء الشعب السوري.

? تواصل الجمهورية الإسلامية الإيرانية دعمها للآليات الدولية التي تركز على القرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن الدولي لمتابعة العملية السياسية في سوريا، كما تستمر في تفاعلها البناء مع الأمم المتحدة لتحقيق هذا الهدف.

? في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها سوريا، يصبح من الضروري للغاية ضمان أمن جميع المواطنين السوريين والمقيمين الأجانب، إضافة إلى احترام الأماكن المقدسة وحمايتها، وصون البعثات الدبلوماسية والقنصلية وفق القواعد الدولية.

? تمتلك العلاقات بين الشعبين الإيراني والسوري تاريخاً طويلاً من الصداقة والتعاون، ومن المتوقع أن تستمر هذه العلاقات بناءً على المصالح المشتركة والتزام البلدين بالتعهدات القانونية الدولية.

? تؤكد الجمهورية الإسلامية الإيرانية على مكانة سوريا كدولة محورية ومؤثرة في منطقة غرب آسيا، وتعلن استعدادها لبذل كل جهد ممكن لدعم الأمن والاستقرار في سوريا، من خلال مواصلة مشاوراتها مع جميع الأطراف الفاعلة، ولا سيما في المنطقة.

? من الواضح أن إيران ستستمر في مراقبة التطورات في سوريا والمنطقة بدقة، وستتخذ مواقفها وسياساتها بناءً على أداء وسلوك الأطراف المؤثرة في المشهد السياسي والأمني السوري