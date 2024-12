2024-12-08 16:25:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:افتتح عميد كلية الإعلام الدكتور هادي فليح حسن، فعاليات الأسبوع العالمي لريادة الأعمال، بحضور عدد من اساتذة الكلية، وبمشاركة واسعة من طلبة الكلية. وقالت الجامعة في بيان اطلعت عليه شبكة اخبار الناصرية ان هذه الفعاليات جاءت بتنظيم من وحدة حاضنات الأعمال في الكلية، تحت إشراف المدرس المساعد حسام...

The post بالصور: كلية الإعلام تطلق فعاليات الأسبوع العالمي لريادة الأعمال appeared first on شبكة اخبار الناصرية.