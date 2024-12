2024-12-08 16:35:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغدادعقد مجلس محافظة بغداد، اليوم الأحد، جلسة طارئة بعد الأحداث في سوريا. وبحسب مراسل (المدى) أن مجلس بغداد شدد على تفتيش وتدقيق الوافدين للعاصمة وتكثيف الجهود الأمنية.

