2024-12-08 16:35:07 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى وجه حزب الإرادة الشعبية، اليوم الاحد، بيانا إلى الشعب السوري، فيما أشار الى أن سوريا طوت صفحة سوداء في تاريخها. وذكر الحزب في بيان أطلعت عليه (المدى)، "طُويتْ اليوم صفحة سوداء في تاريخ سورية والشعب السوري؛ صفحةٌ كان شعبٌ بأكمله محشوراً في هامشها الضيق، يعاني شتى صنوف العذاب والقهر والحرمان والآلام والتهجير والفقر […]

