هل تم إعلان حالة الاستنفار القصوى بالعراق عقب سقوط نظام الاسد؟

2024-12-08 18:10:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد مصدر امني، اليوم الاحد (8 كانون الأول 2024)، عدم اعلان حالة الاستنفار القصوى بالعراق عقب سقوط نظام الاسد.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "الاوضاع الامنية في جميع المحافظات العراقية مستقرة ولم تصدر اي توجيهات بالاستنفار عقب سقوط نظام الاسد".

واضاف ان "القوات الامنية تقوم بواجباتها المكلفة بها بشكل طبيعي لكن هناك تشديد امني في محاور الشريط الحدودي منذ اسبوعين وسط انتشار وتعزيزات تصل تباعا من اجل انشاء سلسلة احزمة امنية متعاقبة في ربيعة والقائم ومناطق اخرى".

واشار الى ان "استراتيجية العراق الامنية تتركز حاليا في تأمين حدوده مع سوريا بشكل مباشر".

وكان قائد هيئة تحرير الشام أبو محمد الجولاني دعا في وقت سابق، اليوم الأحد (8 كانون الأول 2024)، مقاتليه إلى عدم الاقتراب من المؤسسات العامة، مؤكدا أنها ستبقى تحت إشراف رئيس الوزراء السابق حتى تسليمها رسميا، بعد إعلان المعارضة إسقاط الرئيس بشار الأسد.

وقال الجولاني الذي بدأ يستخدم اسمه الحقيقي أحمد الشرع، بدلا من لقبه العسكري، في بيان نشر على حساب المعارضة على تطبيق تلغرام "إلى كافة القوات العسكرية في مدينة دمشق، يُمنع منعا باتا الاقتراب من المؤسسات العامة، والتي ستظل تحت إشراف رئيس الوزراء السابق حتى يتم تسليمها رسميا، كما يُمنع إطلاق الرصاص في الهواء".

ومع حلول آذان الفجر، انطلقت من عدد من مساجد العاصمة تكبيرات كما أطلقت من المساجد نداءات للناس لالتزام منازلهم وعدم الخروج إلى الشارع. رغم ذلك، اندفع العشرات باتجاه ساحة الأمويين في العاصمة السورية .

وروى سكان أنهم شاهدوا عشرات الأشخاص من دون بزات عسكرية يخرجون من مبنى قيادة الأركان في ساحة الأمويين، وأخلي مبنى الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون من الموظفين بشكل كامل، وفق أحد الموظفين السابقين في التلفزيون.

وسمعت في العاصمة أصوات خمسة انفجارات ضخمة لم يعرف مصدرها فيما يرجح أنها ناجمة عن قصف مدفعي أو انفجارات في مستودعات ذخيرة، وفق ما نقل عسكري هارب رفض الكشف عن هويته.

وعلى منصة "فيسبوك"، استبدل إعلاميون سوريون وموظفون حكوميون وحتى أعضاء في مجلس الشعب صورهم الشخصية بصورة العلم الذي تستخدمه المعارضة.