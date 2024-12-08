محافظ بغداد وقائد عملياتها يبحثان تعزيز الاستقرار في العاصمة

2024-12-08 18:15:11 - المصدر: واع

بغداد- واعبحث محافظ بغداد رئيس اللجنة الأمنية العليا في المحافظة عبد المطلب العلوي، مع قائد عمليات بغداد الفريق الركن وليد خليفة التميمي، اليوم الأحد، تعزيز الاستقرار الأمني في العاصمة.وذكرت المحافظة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "‎محافظ بغداد رئيس اللجنة الأمنية العليا في المحافظة عبد المطلب العلوي، زار قيادة عمليات بغداد والأجهزة الأمنية الاستخبارية، والتقى بالفريق الركن وليد خليفة التميمي لبحث الموقف الأمني في المحافظة واستعدادات كافة تشكيلات الأجهزة الأمنية والقطعات العسكرية في محافظة بغداد لتعزيز الاستقرار والأمن المجتمعي في المحافظة وتنسيق العمل والتعاون المشترك".