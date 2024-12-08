مصافي الجنوب والأمانة والغراف تتخطى منافسيها في دوري الكرة الممتاز

2024-12-08 18:15:22 - المصدر: واع

بغداد – واعجرت، اليوم الأحد، ست مباريات ضمن الجولة الثامنة من الدوري الممتاز بكرة القدم، إذ تغلب مصافي الجنوب على بيشمركة السليمانية بهدف دون رد جاء بإمضاء المحترف ايمانويل في الدقيقة 19 ، وفاز أمانة بغداد على عفك بهدف نظيف جاء بامضاء شعبان محمود في الدقيقة 37، وتخطى الغراف فريق المصافي بهدف نظيف .وانتهت ثلاث مباريات بالتعادل، إذ تقاسم فريقا ميسان والصناعات الكهربائية نقاط مباراتهما بعد ان انتهى اللقاء 1/1 سجل لميسان حمزة عباس في الدقيقة 13 وعادل علي نوري للصناعات في الدقيقة 42 ، وتعادل الاتصالات والموصل 1/ 1 سجل محترف الاتصالات اولا في الدقيقة 44 وعادل للموصل دحام ابراهيم .واخيرا تعادل البحري مع الرمادي ( 2/2 ) .