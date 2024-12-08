2024-12-08 18:16:27 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعربت حكومة اقليم كوردستان اليوم الاحد، عن احترامها لقرار الشعب السوري بالإطاحة بنظام بشار الأسد.

وذكر بيان صادر عن حكومة إقليم كوردستان ورد لوكالة شفق نيوز؛ "لقد أدى التغيير السريع وسقوط النظام الحاكم في سوريا إلى بداية حقبة جديدة".

واضاف "إننا إذ نحترم قرار الشعب السوري وإرادته، نأمل أن تكون سوريا المستقبل حرة، سلمية، ديمقراطية ومستقرة تُصان فيها حقوق جميع الشعوب والمكونات".