المالكي: نحترم إرادة الشعب السوري في إجراء التغيير وبناء دولته

2024-12-08 18:30:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أكد رئيس إئتلاف دولة القانون، نوري المالكي، اليوم الأحد، (8 كانون الأول 2024)، احترام إرادة الشعب السوري في إجراء التغيير وبناء دولته.

وقال المالكي في منشور على حسابه في منصة (إكس): "نحترم إرادة الشعب السوري الشقيق في اجراء التغيير وبناء دولته بعملية سياسية تشترك فيها كل مكونات الشعب السوري دون تهميش وإقصاء".

ودعا "الشعبين العراقي والسوري، إلى التماسك بكل مكوناته والحفاظ على سلامة البلاد والعملية السياسية ورفض أي محاولة للتعرض لوحدته الوطنية العراقية وان يضربوا مثالا بالحرص والالتزام بالدولة والنظام".

وكان مقاتلو المعارضة السورية، قد أعلنوا صباح اليوم الأحد، الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد بعدما سيطروا على دمشق، مما أنهى حكم عائلته للبلاد.

وقال مسؤولان سوريا كبيران لرويترز، الأحد، إن الأسد، غادر دمشق إلى وجهة غير معلومة.

فيما أعلنت وزارة الخارجية الروسية، ان الأد قرر ترك المنصب وغادر البلاد، دون ان تحدد وجهته.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الأسد غادر سوريا عبر مطار دمشق.

وظل الأسد في دمشق إلى أمس السبت، وفقا لمسؤولين أمنيين سوريين وعرب، تحدثوا لصحيفة وال ستريت جورنال، وفي الأسبوع الماضي، سافرت زوجته وأولاده إلى روسيا، بينما سافر أصهاره إلى الإمارات العربية المتحدة.







