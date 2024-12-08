بمشاركة العراق.. بدء الاجتماع الوزاري الـ26 لمنتدى الدول المصدرة للغاز في إيران

2024-12-08 19:15:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ انطلقت أعمال الاجتماع الوزاري الـ26 لمنتدى الدول المصدرة للغاز في العاصمةالإيرانية طهران، يوم الأحد، بمشاركة العراق وعدد من الدول النفطية.

وقالوزير النفط الإيراني محسن باك نجاد، الذي يرأس هذا الاجتماع في كلمة الأهدافوالخطط التي يتمحور حولها الاجتماع كما سيتم تقديم تقرير اجتماع الخبراء للدولالأعضاء في اليومين الماضيين.

وفيالدورة الـ26 من هذا الاجتماع، تشارك ست دول على مستوى الوزراء، وبقية الدول علىمستوى المساعدين والمسؤولين رفيعي المستوى في وزارات النفط والغاز، وأيضاً خمس دولمن الدول المراقبة الثمانية التي جاءت إلى طهران، بما في ذلك العراق وجمهوريةأذربيجان وموريتانيا والسنغال وموزمبيق.

هذاوقد بدأ الاجتماع السادس والعشرون لمنتدى الدول المصدرة للغاز يوم الجمعة الماضيبعقد اجتماعات خبراء الأعضاء الممهدة للاجتماع الوزاري اليوم. وكان مساعدو ومسؤولووزارة النفط الإيرانية من بين المتحدثين في هذه الاجتماعات.

وفياجتماعات الخبراء هذه، شدد الأمين العام للمنتدى محمد حامل، على أن التقنياتالجديدة في قطاع إنتاج الغاز تضمن إمدادات مستقرة، مؤكداً على ان التقنياتالمتقدمة في مجال الاستخراج والإنتاج، مثل التكسير الهيدروليكي والحفر الأفقي،مكنت من الوصول إلى احتياطيات ضخمة وضمان إمدادات مستقرة وموثوقة.

وناقشالأعضاء مستقبل سوق الغاز في الاجتماع الاستثنائي للمجلس التنفيذي لمنتدى الدولالمصدرة للغاز الذي عقد يوم الجمعة الماضي بحضور الأمين العام للمنتدى وممثليالدول الأعضاء في اللجنة التنفيذية وبرئاسة الشيخ مشعل بن جبر آل ثاني.

والجديربالذكر أن الاجتماع الوزاري لمنتدى الدول المصدرة للغاز يستمر حتى مساء اليوم.

يشارإلى أن منتدى الدول المصدرة للغاز يضم 12 عضواً رئيسياً و8 أعضاء مراقبين، يشاركوندائماً في الاجتماعات المختلفة بالإضافة إلى الأعضاء الرئيسيين والمراقبين، كماتشارك عدة دول كضيوف.

وتستضيفإيران للمرة الرابعة اجتماع وزراء النفط والطاقة للدول الأعضاء في منتدى الدولالمصدرة للغاز "GECF".

وتستحوذالدول الأعضاء في المنتدى على 70% من احتياطيات الغاز بالعالم و40% من الإنتاج و47%من صادرات الغاز عبر الأنابيب و51% من صادرات الغاز المسال.

والأعضاءالرئيسيون لهذا المنتدى هم: إيران وروسيا وقطر والجزائر وبوليفيا ومصر وغينياالاستوائية وليبيا ونيجيريا وترينيداد وتوباغو والإمارات العربية المتحدةوفنزويلا.