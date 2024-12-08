السيد الحكيم: العراق مقبل على انتقالة نوعية في مجال البناء والإعمار

2024-12-08 19:25:02 - المصدر: واع

بغداد- واعأكد رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم، اليوم الأحد، أن العراق مقبل على انتقالة نوعية في مجال البناء والإعمار.وذكر السيد الحكيم في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إننا "التقينا اليوم السفير الصيني في بغداد تسوي وي، وتبادلنا وجهات النظر حول تطورات الوضع السياسي في المنطقة، لاسيما التطورات الأخيرة في سوريا وانعكاسها على الوضع في العراق، كما تم التداول في سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين بغداد وبكين، حيث أكدنا ضرورة تطويرها بما يخدم مصالح البلدين الصديقين".وأضاف، أننا "بيّنا أهمية حفظ وتعزيز الاستقرار الحالي في العراق، وقلنا إن استقرار العراق ضرورة لأمن المنطقة والعالم وهذا ما أثبتته التجارب السابقة، كما أشرنا إلى أن العراق مقبل على انتقالة نوعية في مجال البناء والإعمار، والخدمات والتنمية تمثل أولوية في هذه المرحلة".وننوه بأننا" شددنا في الوقت نفسه على تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته تجاه أحداث غزة، ودعونا للضغط باتجاه وقف إطلاق النار وإعمار المدن وإعادة النازحين".