نائب يكشف أسباب تأجيل القراءة الثانية لتعديل قانون الموازنة

2024-12-08 19:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلن عضو مجلس النواب مصطفى الكرعاوي، اليوم الاحد (8 كانون الأول 2024)، تأجيل القراءة الثانية لتعديل قانون الموازنة العامة الى ما بعد العطلة التشريعية.

وكتب الكرعاوي على منصة فيس بوك وتابعته "بغداد اليوم"، أنه "تم تأجيل القراءة الثانية لتعديل قانون الموازنة العامة الى ما بعد العطلة التشريعية"، مضيفا: "لتحقيق العدالة الاجتماعية وإشباع التعديل واكمال النقاشات الفنية بعيدا عن التأثيرات السياسية".

وكانت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، أعلنت السبت 7 كانون الأول 2024، عن جدول أعمال الجلسة ليوم الأحد وتضمن عدداً من مشاريع القوانين المهمة.

وبحسب بيان الدائرة الإعلامية فإن جدول أعمال الجلسة ليوم الأحد، تضمن التصويت على مقترح قانون الأحوال الشخصية، والتصويت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام، وتقرير ومناقشة القراءة الثانية مشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023,2024,2025) رقم (13) لسنة 2023".

بعدها قرر البرلمان تأجيل جلسة اليوم الاحد، لعدم اكتمال النصاب القانوني.