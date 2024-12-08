دوري نجوم العراق.. دهوك يحقق الفوز على ديالى

2024-12-08 19:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ فاز فريق دهوك على ضيفه فريق ديالى، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات العاشرةلدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرتالمباراة على ملعب دهوك عند الساعة الخامسة والربع مساءً وانتهت لصالح أصحاب الأرضوالجمهور بنتيجة 3-1.

وانتهىالشوط الأول بتقدم دهوك بهدفين لهدف، سجل هدف دهوك الأول باشنغ عبد الله فيالدقيقة العاشرة، وجاء هدف دهوك الثاني عن طريق اللاعب بيتر كوركيس في الدقيقة 20،وقلص ديالى النتيجة بتسجيله هدفه في الدقيقة 38 من ركلة جزاء نفذها بنجاح بنيامين آكور.

وفيالشوط الثاني أضاف لاعب دهوك باشنغ عبد الله هدفاً ثالثاً لفريقه في الدقيقة 50.

وبهذهالنتيجة رفع دهوك رصيده للنقطة الثامنة بالمركز 17، وتجمد رصيد ديالى عندالنقطة 4 بالمركز 19.