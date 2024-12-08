2024-12-08 19:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم، مساء اليوم الأحد، تغيير ألوان قميصالمنتخب الأول "بعيداً عن المحسوبيات والفساد"، خلال الفترة المقبلة.

وقالالاتحاد في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، "لباس منتخبنا الجديد.. أولتغيير تاريخي سيحصل بتاريخ الرياضة السورية بعيداً عن الوساطات والمحسوبياتوالفساد".

وكانالمنتخب السوري يرتدي القميص الأحمر، أو الأبيض، في المباريات الرسمية أو الودية،ولكن تم الاستقرار الآن على تغيير لون القميص إلى اللون الأخضر.

وتمكذلك تغيير لون شعار الاتحاد السوري لكرة القدم، فقد كان الشعار يحتوي على نسروخلفيته لون أحمر، وتم تغيير الخلفية إلى اللون الأبيض.

وينتظرمنتخب سوريا لكرة القدم قرعة الدور النهائي من تصفيات كآس آسيا لكرة القدم 2027.

ونظراًللأحداث التي تشهدها البلاد، تم تأجيل مباريات الدوري السوري لكرة القدم حتى إشعارآخر.