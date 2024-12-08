وزير الداخلية: الحدود مع سوريا مؤمنة بالكامل ولا توجد أي محاولة لاختراقها

2024-12-08 19:35:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

أكد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الأحد، أن الحدود مع سوريا مؤمنة بالكامل ولا توجد أي محاولة لاختراقها.

وقال الشمري في تصريح للعراقية الإخبارية تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "قطعات كبيرة من الجيش تسند قوات الحدود بالشريط الحدودي مع سوريا".

وأضاف، أن "الحدود مع سوريا مؤمنة بالكامل ولا توجد أي محاولة لاختراقها"، مؤكدا أن "معنويات المنتسبين عالية جدا في الحدود العراقية السورية".

ووصل وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الأحد، الى محافظة نينوى.

وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري والوفد المرافق له وصل محافظة نينوى في قاطع لواء الحدود السابع في المنطقة السادسة ضمن الشريط الحدودي العراقي السوري بالتحديد في منطقة طريفاوي، قادما من محافظة الأنبار".