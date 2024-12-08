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مراسلنا: الوضع في القائم يجري بانسيابية ولا يوجد أي تخوف بشأن الأحداث

مراسلنا: الوضع في القائم يجري بانسيابية ولا يوجد أي تخوف بشأن الأحداث
مراسلنا: الوضع في القائم يجري بانسيابية ولا يوجد أي تخوف بشأن الأحداث
2024-12-08 19:35:02 - المصدر: واع
الأنبار – واع
أكد مراسلنا في محافظة الأنبار، اليوم الأحد، أن الوضع في معبر القائم الحدودي يجري بانسيابية ولا يوجد أي تخوف بشأن الأحداث في سوريا
وقال مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن القوات الأمنية كثفت انتشارها على الحدود العراقية السورية.
وأضاف، أن الوضع الأمني يجري بانسيابية ولا تخوف بشأن الأحداث في سوريا.

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