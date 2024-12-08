مراسلنا: الوضع في القائم يجري بانسيابية ولا يوجد أي تخوف بشأن الأحداث
2024-12-08 19:35:02 - المصدر: واع
الأنبار – واع
أكد مراسلنا في محافظة الأنبار، اليوم الأحد، أن الوضع في معبر القائم الحدودي يجري بانسيابية ولا يوجد أي تخوف بشأن الأحداث في سوريا
وقال مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن القوات الأمنية كثفت انتشارها على الحدود العراقية السورية.
وأضاف، أن الوضع الأمني يجري بانسيابية ولا تخوف بشأن الأحداث في سوريا.
أكد مراسلنا في محافظة الأنبار، اليوم الأحد، أن الوضع في معبر القائم الحدودي يجري بانسيابية ولا يوجد أي تخوف بشأن الأحداث في سوريا
وقال مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن القوات الأمنية كثفت انتشارها على الحدود العراقية السورية.
وأضاف، أن الوضع الأمني يجري بانسيابية ولا تخوف بشأن الأحداث في سوريا.