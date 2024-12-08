مراسلنا: الوضع في القائم يجري بانسيابية ولا يوجد أي تخوف بشأن الأحداث

2024-12-08 19:35:02 - المصدر: واع

الأنبار – واعأكد مراسلنا في محافظة الأنبار، اليوم الأحد، أن الوضع في معبر القائم الحدودي يجري بانسيابية ولا يوجد أي تخوف بشأن الأحداث في سورياوقال مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن القوات الأمنية كثفت انتشارها على الحدود العراقية السورية.وأضاف، أن الوضع الأمني يجري بانسيابية ولا تخوف بشأن الأحداث في سوريا.