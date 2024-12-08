رئاسة إقليم كوردستان تدعو الأطراف السورية لضمان العدالة والمساواة للكورد وجميع المكونات

2024-12-08 19:40:07 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أكدت رئاسة إقليم كوردستان، مساء اليوم الأحد، أنها تتابع باهتمام كبير مايجري في سوريا، داعية جميع الأطراف إلى اعتماد الحوار والحل السلمي لضمان العدالةوالمساواة لجميع المكونات السورية بما فيهم الكورد.

وقالتالرئاسة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "نحن في إقليم كوردستان نتابع التطوراتفي سوريا باهتمام كبير. وندعو جميع الأطراف إلى اعتماد لغة الحوار والحل السلميالذي يضمن العدالة والمساواة لجميع المكونات في سوريا، بما في ذلك الكورد،ومشاركتهم المضمونة في تشكيل مستقبل البلاد".

وأضافت"إقليم كوردستان يؤكد التزامه بالحفاظ على علاقة متوازنة ضمن العراق والعملعلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لضمان الاستقرار في سوريا. ونرفض أي صراع يؤديإلى تعقيد الأوضاع في المنطقة، ونؤكد على حماية الأمن والاستقرار ومصالح كافةالدول المكونات في المنطقة".

وأكدترئاسة الإقليم "مع أن التطورات متسارعة، فإننا نؤكد على أهمية تنسيق الجهودالدولية والإقليمية لضمان مستقبل مستقر لسوريا. وندعو المجتمع الدولي ودول المنطقةإلى القيام بدورها في الحل السلمي، ونجدد دعمنا لتطلعات الشعب السوريفي السلام والحرية".

وأعلنتالمعارضة السورية صباح اليوم الأحد سيطرتها على العاصمة السورية دمشق وإسقاط نظامبشار الأسد، وبثت عبر التلفزيون الرسمي البيان رقم واحد.