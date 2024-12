بدء الاجتماع الوزاري لمنتدى الدول المصدرة للغاز في إيران وبمشاركة العراق

2024-12-08 19:45:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

طهران / متابعة عراق اوبزيرفر انطلقت أعمال الاجتماع الوزاري الـ26 لمنتدى الدول المصدرة للغاز في العاصمة الإيرانية طهران، يوم الأحد، بمشاركة العراق وعدد من الدول النفطية. وقال وزير النفط الإيراني محسن باك نجاد، الذي يرأس هذا الاجتماع في كلمة الأهداف والخطط التي يتمحور حولها الاجتماع كما سيتم تقديم تقرير اجتماع الخبراء للدول الأعضاء في اليومين …

