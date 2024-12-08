العراق يؤكد أهمية حفظ الأمن والنظام العام في سوريا

2024-12-08 20:00:05 - المصدر: كونا

بغداد - 8 - 12 (كونا) -- أكدت الحكومة العراقية اليوم الأحد أهمية حفظ الأمن والنظام العام في سوريا مشيرة إلى احترامها "الإرادة الحرة" لدى جميع السوريين.وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي في تصريح صحفي إن بغداد تتابع مجريات الأوضاع في سوريا وتواصل الاتصالات الدولية مع الدول الصديقة من أجل دفع الجهود نحو الاستقرار وحفظ الأمن.وأضاف أن أمن سوريا ووحدة أراضيها وصيانة استقلالها أمر بالغ الأهمية لصلته بأمن العراق واستقرار المنطقة قاطبة.وذكر أن حكومة بلاده تدعم كل الجهود الدولية والاقليمية الرامية إلى فتح حوار يشمل الساحة السورية بكل أطيافها واتجاهاتها وفق ما تقتضيه مصلحة الشعب السوري.ودعا إلى عدم التدخل في الشأن الداخلي السوري مبينا أن ذلك من شأنه دفع بالأوضاع في سوريا إلى مزيد من الصراع والتفرقة.وتشهد الأوضاع في سوريا منذ أيام تطورا سياسيا وميدانيا بدأ باشتباكات بين فصائل معارضة والقوات الحكومية سيطر على إثرها مسلحو هذه الفصائل على عدد من المناطق في الشمال لا سيما في (حماة) و(إدلب) و(حلب) قبل أن تعلن في وقت مبكر اليوم سيطرتها على مدينة (حمص) الاستراتيجية وتبدأ في دخول العاصمة (دمشق) والسيطرة عليها. (النهاية) ع ح ه / م ع ا