أبرز ردود الفعل الدولية على سقوط بشار الأسد
2024-12-08 20:00:05 - المصدر: راي اليوم
القاهرة- (أ ف ب) – أكّدت الحكومة العراقية الأحد “ضرورة احترام الإرادة الحرّة” للسوريين والحفاظ على وحدة أراضي بلادهم، وذلك بعد إعلان فصائل معارضة دخولها دمشق وإسقاط الرئيس بشار الأسد.
وقال المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي “يؤكد العراق ضرورة احترام الإرادة الحرّة لجميع السوريين، ويشدد على أنّ أمن سوريا ووحدة أراضيها وصيانة استقلالها أمر بالغ الأهمية، ليس للعراق فقط إنما لصلته بأمن واستقرار المنطقة”.
وجدّد تأكيد “أهمية عدم التدخل في الشأن الداخلي السوري، أو دعم جهة لصالح أخرى”.… [+]