نائب محافظ ذي قار يؤكد إكمال قيود مقاطعة الحشد والدفاع بعد انتفاء الصفة الزراعية

2024-12-08

شبكة أخبار الناصرية: أكد النائب الأول لمحافظ ذي قار رزاق كشيش الغزي، خلال لقائه مع ممثلي الحشد والدفاع، أن التسجيل العقاري أكمل قيود مقاطعة الحشد والدفاع، حيث تم تحويلها إلى بلدية الناصرية بعد انتفاء الصفة الزراعية لهذه المقاطعة بشكل كامل. وأوضح الغزي في بيان تلقته شبكة اخبار الناصرية أن هذه...

