2024-12-08 21:00:04 - المصدر: ايشان

بعد ساعات من سيطرة المعارضة المسلحة على العاصمة السورية ودخولهم إلى القصور الرئاسية ومبنى الإذاعة والتلفزيون، هرب الرئيس المعزول بشار الأسد إلى جهة مجهولة، باختفاء غامض لم يحدد مصيره لغاية الآن. وتناقلت وسائل إعلام بارزة، بينها “رويترز”، روايات مختلفة، بشأن اختفاء الأسد الغامض، والذي لم يثبت بالدليل، استقراره في روسيا أو قاعدة حميميم أو ذهب […]

ظهرت المقالة “أزرق العينين” يتوارى عن كل خرائط العالم.. قصة الاختفاء الغامض لبشار الأسد أولاً على ايشان.



