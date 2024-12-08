وزير الداخلية يصل قضاء القائم

2024-12-08 21:35:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

وصل وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، مساء اليوم الأحد، (8 كانون الأول 2024)، الى قضاء القائم غرب محافظة الأنبار.

وزار الشمري قطعات لواء المغاوير في المنطقة السادسة ضمن قيادة قوات الحدود.

وكان وزير الداخلية، قد وصل الى محافظة الأنبار صباح اليوم الأحد وعقد، مؤتمراً صحفياً مشتركاً مع محافظ الأنبار، وأكد أن هناك اهتماماً كبيراً من قبل القائد العام للقوات المسلحة في دعم عمل قيادة قوات الحدود، وأن هذه القيادة عملت بشكل مكثف على تأمين الحدود الدولية، إذ تم تأمينها بشكل كبير مع وجود تحصينات عالية المستوى وموانع، فضلاً عن تعزيز قوات الحدود على الشريط الحدودي العراقي السوري بقوات من الجيش العراقي والحشد الشعبي.

وتأتي الزيارة على خلفية التطورات المتسارعة في سوريا عقب سقوط نظام بشار الأسد وسيطرة مسلحي المعارضة على العاصمة دمشق وإذاعة بيان رقم 1 .