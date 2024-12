الصدر بعد سقوط الأسد: نتطلع لعلاقات متوازنة بين العراق وسوريا

2024-12-08 21:35:06 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اليوم الاحد، الى حوار وطني شامل في سوريا يفضي لتشكيل حكومة ديمقراطية. وقال الصدر في تغريدة على موقع أكس؛ أنه "بعد سقوط حكم دام أكثر من خمسين عاماً على يد الشعب بكل طوائفه في سوريا الحبيبة، فإننا اليوم نترقب لحوار وطني شامل لتشكيل حكومة ديمقراطية تجمع كل […]

