الموسم الشتوي.. النجف الأشرف تحدد المساحات المزروعة بالحنطة والشلب

2024-12-08 21:40:02 - المصدر: واع

النجف الأشرف- واع- حيدر فرمانحدد مديرية زراعة النجف الأشرف، اليوم الأحد، المساحات المزروعة بمحاصيل الحنطة والشلب للموسم الزراعي الشتوي 2024-2025.وقال معاون مدير الزراعة ثامر عظيم الكلابي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مديرية زراعة النجف الأشرف دأبت على الاهتمام بزراعة المحاصيل الاستراتيجية المهمة التي تدخل ضمن السلة الغذائية للمجتمع النجفي خاصة والعراقي بصورة عامة، لما لها من أهمية اقتصادية، حيث تعتبر من المردودات الاقتصادية المهمة للفلاحين".وأشار الكلابي إلى أن "الخطة الزراعية المعدة والمقررة من قبل وزارة الزراعة ووزارة الموارد المائية حددت المساحات المزروعة بمحصول الحنطة في المنطقة الصحراوية المعتمدة على مياه الآبار باستخدام منظمات الري الحديثة بـ 184,427 دونم، أما المساحات المزروعة بمحصول الحنطة في المنطقة الطينية التي تعتمد على نهر الفرات والأفرع التابعة له، فقد بلغت 94,500 دونم".وأضاف، أن "المحافظة تشهد زراعة محاصيل مهمة أخرى خلال الموسم الشتوي، من بينها محصول الشعير، بالإضافة إلى بعض المحاصيل الخضرية مثل الخيار والفلفل وغيرها، أما بالنسبة إلى زراعة محصول الشلب، فقد بلغت المساحة المزروعة والمحصودة حوالي 36,836 دونم، وقد تم تسويق القسم الأكبر من إنتاج الشلب إلى وزارة التجارة من خلال سايلواتها".وأشار الكلابي إلى أن "مديرية الزراعة تولي اهتمامًا كبيرًا بتقديم الإرشادات الزراعية من خلال الندوات واللقاءات والزيارات الميدانية، إلى جانب متابعة ورقابة عملية الاستزراع، كما يتم التركيز على مراقبة ظهور الأدغال والأمراض التي قد تصاحب نمو الحنطة، مما يسهم في ضمان نجاح الموسم الزراعي الشتوي 2024-2025".وأشاد بـ"الجهود الدؤوبة التي تبذلها الأقسام الفنية في المديرية لتحقيق الأهداف الزراعية الاستراتيجية، بما يعزز من إنتاجية المحاصيل ويدعم الفلاحين، مسلطا الضوء على أهمية استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لضمان نجاح الخطط الزراعية الطموحة".