العامري يثني على اليقظة والتنسيق المشترك بين القوات الأمنية

2024-12-08 21:40:02 - المصدر: واع

بغداد- واعتفقد الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري، اليوم الأحد، الحدود الإدارية لمحافظة ديالى والقطعات المنتشرة على مختلف المحاور الفاصلة مع المحافظات الأخرى، وأثنى على اليقظة والجاهزية العالية والتنسيق المشترك بين الجيش والشرطة والحشد الشعبي.وذكر المكتب الإعلامي للأمين العام لمنظمة بدر في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "العامري زار اليوم الأحد محافظة ديالى، للاطلاع على الوضع الأمني، برفقة قائد عمليات ديالى اللواء الركن أكرم صدام، وقائد عمليات الحشد الشعبي طالب الموسوي، ومدير الشرطة اللواء الركن محمد كاظم عطية، وعدد من القادة الميدانيين".وأضاف، أنه "تفقد العامري خلال الزيارة الحدود الإدارية للمحافظة والقطعات المنتشرة على مختلف المحاور الفاصلة مع المحافظات الأخرى، كما اطلع على جاهزية القوات ضمن قاطع المسؤولية وسلسلة جبال حمرين لمراجعة النقاط العسكرية والانتشار الأمني هناك".وأكد العامري - بحسب البيان- على "ضرورة الاستمرار في عمليات التفتيش وزيادة زخم العمليات الاستباقية، لا سيما في الوديان التي قد تحتوي على بعض الجيوب".وأشاد بـ"المستوى العالي للسيطرة على الوضع الأمني في جميع أنحاء المحافظة رغم الجغرافية الصعبة في بعض المناطق".وأثنى العامري على "اليقظة والجاهزية العالية والتنسيق المشترك بين الجيش والشرطة والحشد الشعبي".