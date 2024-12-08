مقتدى الصدر عن سوريا: نتطلع لعلاقات متوازنة بين الشعبين

2024-12-08 21:40:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اليوم الاحد، الى حوار وطني شامل في سوريا يفضي لتشكيل حكومة ديمقراطية.

وقال الصدر في تغريدة على موقع أكس؛ أنه "بعد سقوط حكم دام أكثر من خمسين عاماً على يد الشعب بكل طوائفه في سوريا الحبيبة، فإننا اليوم نترقب لحوار وطني شامل لتشكيل حكومة ديمقراطية تجمع كل طوائف الشعب بلا تشدّد أو حكم العسكر أو إقصاء، لتعيش الجارة سوريا بأمن وأمان بعيدة عن كل إرهاب داعشي أودكتاتورية بغيضة أو تدخل خارجي أمريكي أو إسرائيلي أو غيره. ونحن في العراق شعباً".

وأضاف الصدر؛ "نأمل ونتطلع لعلاقات متوازنة بين الشعبين الشقيقين تحت عنوان الإسلام والعروبة والإنسانية فمصيرنا واحد ولن نسمح للعدو بتفرقتنا بعنوان الطائفية أو الخلافات السياسية أو القومية".