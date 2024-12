روسيا تمنح اللجوء الإنساني لبشار الأسد وعائلته

2024-12-08 22:10:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: أفادت القناة الروسية الأولى، نقلاً عن الكرملين، أن الحكومة الروسية قررت منح اللجوء الإنساني للرئيس السوري بشار الأسد وأفراد عائلته. وأوضحت المصادر أن القرار جاء في إطار الدواعي الإنسانية، مشيرةً إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى ضمان سلامة الأسد وعائلته في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها...

