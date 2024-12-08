الجوية يتغلب على النفط في دوري نجوم العراق

2024-12-08 22:45:02 - المصدر: واع

بغداد-واعحقق فريق القوة الجوية ، اليوم الأحد ، فوزا مهما على النفط بهدف نظيف ، في ختام الجولة العاشرة من دوري نجوم العراق .وسجل الهدف الوحيد صفاء هادي في الدقيقة 46 من الشوط الأول برأسية متقنة ، فيما لم تنفع محاولات النفط في الشوط الثاني لأدراك التعادل.وهذا الفوز هو الأول للمدرب الجديد لؤي صلاح الذي تسلم مهمة تدريب الصقور خلفا للمدرب القطري وسام رزق .