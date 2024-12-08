اخبار العراق الان

عاجل
الرئيسيةواعاخبار العراق الرياضية › الجوية يتغلب على النفط في دوري نجوم العراق

الجوية يتغلب على النفط في دوري نجوم العراق

الجوية يتغلب على النفط في دوري نجوم العراق
الجوية يتغلب على النفط في دوري نجوم العراق
2024-12-08 22:45:02 - المصدر: واع
بغداد-واع  
حقق فريق القوة الجوية  ، اليوم الأحد ، فوزا مهما على النفط بهدف نظيف ، في ختام الجولة العاشرة من دوري نجوم العراق .
 وسجل الهدف الوحيد صفاء هادي في الدقيقة 46 من الشوط الأول  برأسية متقنة ، فيما لم تنفع محاولات النفط في الشوط الثاني لأدراك التعادل.
 وهذا الفوز هو الأول للمدرب الجديد لؤي صلاح الذي تسلم مهمة تدريب الصقور خلفا للمدرب القطري وسام رزق .

واصل المتابعة على واع