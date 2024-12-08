الجوية يتغلب على النفط في دوري نجوم العراق
2024-12-08 22:45:02 - المصدر: واع
بغداد-واع
حقق فريق القوة الجوية ، اليوم الأحد ، فوزا مهما على النفط بهدف نظيف ، في ختام الجولة العاشرة من دوري نجوم العراق .
وسجل الهدف الوحيد صفاء هادي في الدقيقة 46 من الشوط الأول برأسية متقنة ، فيما لم تنفع محاولات النفط في الشوط الثاني لأدراك التعادل.
وهذا الفوز هو الأول للمدرب الجديد لؤي صلاح الذي تسلم مهمة تدريب الصقور خلفا للمدرب القطري وسام رزق .
حقق فريق القوة الجوية ، اليوم الأحد ، فوزا مهما على النفط بهدف نظيف ، في ختام الجولة العاشرة من دوري نجوم العراق .
وسجل الهدف الوحيد صفاء هادي في الدقيقة 46 من الشوط الأول برأسية متقنة ، فيما لم تنفع محاولات النفط في الشوط الثاني لأدراك التعادل.
وهذا الفوز هو الأول للمدرب الجديد لؤي صلاح الذي تسلم مهمة تدريب الصقور خلفا للمدرب القطري وسام رزق .